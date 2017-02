Morawiecki: Wzrost PKB w 2017 roku przekroczy 3 proc.

– Zwróćmy uwagę, że PMI jest najlepszy od wielu lat. Jestem bardzo zadowolony, że idziemy we właściwym kierunku. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja zewnętrzna. Wzrost PKB nie tylko przekroczy 3 proc. w 2017 r., ale będzie bardzo solidny. Wzmacniamy tę część PKB, na której nam zależy, tzn inwestycje – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8 proc

Wicepremier odniósł się także do publikacji wstępnych szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, według których Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2,8 proc. w 2016 r. wobec 3,9 proc. wzrostu w poprzednim roku. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił 2,7 proc. wzrostu. – GUS opublikował bardzo dobre wyniki. Mamy nie tylko jeden z najlepszych wyników w Europie - minicykl koniunkturalny potwierdził się. I jesteśmy już na bardzo mocnej krzywej odbicia w górę – zaznaczył polityk dodając, że „już dziś widać, że po osłabieniu inwestycji w ubiegłym roku, następne kwartały będą coraz lepsze”.

Według GUS, w 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8 proc. wobec wzrostu o 3,4 proc. w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6 proc. (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3 proc. i 3,2 proc.). Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3 proc. w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5 proc. (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9 proc. oraz o 6,1 proc. rok wcześniej).

Rząd zatwierdzi Strategię ws. Odpowiedzialnego Rozwoju

– Rada Ministrów powróci do omawiania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wówczas cały ten plan zostanie zatwierdzony – poinformował wicepremier. – Uzgodniliśmy, że po kilku poprawkach redakcyjnych i w dwóch miejscach merytorycznych, wprowadzimy Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na posiedzeniu Rady Ministrów za kilka dni – dodał polityk.

Przypomnijmy, że 16 lutego Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79 proc. unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68 proc. w 2014 r.). Morawiecki zapowiadał wówczas, że plan ma charakter kierunkowy, a rząd będzie sukcesywnie realizował zapowiedziane projekty.

Według Planu, cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.:wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB, wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2 proc. PKB (z 0,8 proc. obecnie), wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys., więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70 proc.), a także wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB oraz PKB per capita Polski na poziomie 79 proc. średniej unijnej. Nowy model rozwoju będzie oparty na pięciu filarach - będą to: reindustralizacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i regionalny.