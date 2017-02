Kaczyński odwiedził szkołę w Toruniu. Bilety na konferencję sprzedawano po 100 złotych

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” we współpracy z WSKSiM należącą do ojca Tadeusza Rydzyka. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Henryk Kowalczyk. Jak podaje „Super Express”, na konferencję przybyło blisko 700 gości. Koszt biletów wynosił od 100 do 150 złotych. Według „Super Expressu” ojciec Tadeusz Rydzyk mógł w ten sposób zarobić nawet 70 tysięcy złotych.

Prezes PiS stwierdził podczas konferencji, że „bez własności nie może być wolności jednostki”. – Czy rynek może istnieć bez państwa? Nie może istnieć bez państwa, państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo ogólne, osobiste tych, którzy funkcjonują na rynku. Musi powołać także różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują na rynku, w związku z rynkiem, no i przede wszystkim pieniądz – mówił w Toruniu Jarosław Kaczyński.

Prelekcje wygłosili również Henryk Kowalczyk, który mówił o budowie majątku narodowego przez spółki Skarbu Państwa oraz wicepremier Mateusz Morawiecki, który poświęcił swoje wystąpienie kwestii podziałów na Polskę A i B. Głos zabrali również prezesi spółek skarbu państwa: Andrzej Jaworski (wiceprezes PZU), prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, Wojciech Jasiński (prezes Orlen-u) oraz Anna Milewska (wiceprezes Banku Ochrony Środowiska).