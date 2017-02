Prezydent chwali 500 plus. „Możliwości realizacji programu sprawdziły się doskonale”

– To bardzo duży program, bo przecież zakrojony ogólnopolsko, program, który jest realizowany przez każdą gminę w naszym kraju, przez każde miasto. I te możliwości jego realizacji, które zostały przygotowane – co chcę podkreślić – w krótkim czasie, naprawdę sprawdziły się doskonale – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że omawiał dwa zasadnicze skutki programu 500 plus – z jednej strony skutek materialny, w postaci zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci, i wśród rodzin oraz demograficzny, który „ciągle jest trudny do jednoznacznego określenia, chociaż widać wzrost”.

– Bardzo bym chciał, aby ten program doprowadził do podwyższenia jakości życia ludzi w Polsce. Przede wszystkim ‒ podwyższenia jakości życia rodzin, które mają dzieci. Ten efekt następuje ‒ i jest to dla mnie ogromna radość i wielka satysfakcja – przyznał Duda.

Prezydent zauważył, że eksperci również zwracają uwagę na to, że trzeba teraz kolejnych instrumentów, które będą stanowiły obudowę programu 500 plus. – Wierzę w to, że one będą realizowane nie tylko przez panią minister ze współpracownikami, ale także przez innych ministrów, bo tą obudową do programu są różnego rodzaju usługi, ale także dodatkowe elementy typu program Mieszkanie Plus ‒ dodał Andrzej Duda.