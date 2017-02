Piotr Żyła mistrzem drugiego planu. Nagranie podbija internet

Podczas wywiadu, którego udzielał dziennikarzom Maciej Kot, Piotrek Żyła skutecznie rozpraszał swojego kolegę z reprezentacji.

Po tym, jak reporter zapytał Kota o aklimatyzację w Japonii oraz o to, czy wraz z Żyłą zjedzą wspólną kolację, odparł, że

nie ma takich planów. – 14 luty to jeszcze nie dziś, Piotrek – odparł rozbawiony zawodnik do skaczącego za nim Żyły.

Sukcesy polskich zawodników w Japonii

Maciej Kot został ósmym polskim zwycięzcą zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę pierwszy triumf w karierze odniósł w japońskim Sapporo, gdzie wygrał ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem. Konkurs w Sapporo okazał się również szczęśliwy dla Kamila Stocha. Obecny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po finałowym skoku na odległość 140 metrów wygrał niedzielne zawody indywidualne. Reprezentant Polski umocnił się na pozycji lidera. Nad zajmującym drugie miejsce Stefanem Kraftem ma on 140 punktów przewagi, a nad trzecim Danielem Andre Tandem 146 punktów. W drugim konkursie w Japonii dobrze zaprezentował się również Maciej Kot, który zajął czwarte miejsce. Po pierwszej serii zawodów Stoch i Kot zajmowali odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Piotr Żyła ostatecznie zajął 19. miejsce. Do końca sezonu pozostało osiem konkursów indywidualnych.