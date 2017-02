Ogromne koszty smogu w Polsce. Komisja Europejska mówi o 26 mld euro rocznie

W maju 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska – dwuletni cykl analiz, dialogu i współpracy, aby usprawnić wdrażanie istniejącej polityki i jej przepisów. Pierwszym krokiem było opracowanie dla każdego kraju członkowskiego sprawozdania opisującego główne wyzwania i możliwości w tym zakresie. Raport odnośnie Polski opublikowano na początku lutego.

Polska w stopniu znaczącym poprawiła efekty swojej działalności środowiskowej od momentu wejścia do UE w 2004 r. W wielu przypadkach do luk we wdrażaniu doprowadziła nieprawidłowa lub opóźniona pełna transpozycja dyrektyw – czytamy w raporcie.