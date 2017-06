Włodzimierz Szaranowicz rezygnuje. Nie będzie już szefem TVP Sport

W rozmowie z portalem Włodzimierz Szaranowicz przekazał powody swojej rezygnacji ze stanowiska. – Jestem już zmęczony, prowadzę ten kanał ósmy rok, czas oddać go w ręce młodszych. Nie wybieram się jednak na emeryturę, będę cały czas komentował wybrane wydarzenia sportowe na antenie TVP Sport – tłumaczył.

Włodzimierza Szaranowicza zastąpi prawdopodobnie na stanowisku jego obecny zastępca - Marek Szkolnikowski, który został wiceszefem kanału w lutym bieżącego roku.

Włodzimierz Szaranowicz dyrektorem TVP Sport był od 2009 roku. Z samą Telewizją Polską był związany od 1977 roku. Od 1976 współpracuje z Polskim Radiem. Jest Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W swojej karierze sprawozdawcy sportowego był osiemnaście razy akredytowany na letnie i zimowe igrzyska olimpijskie (od igrzysk w Moskwie w 1980 do igrzysk w Rio de Janeiro w 2016), co stawia go pod tym względem na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich dziennikarzy sportowych i w czołówce światowej listy.