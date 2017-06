PiS o Przystanku Woodstock: Owsiak zaprosił tam muzułmańskich imigrantów

Po tym, jak doszło do wymiany zdań na temat organizacji tegorocznego festiwalu Przystanek Woodstock między ministrem praw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem z organizatorem imprezy Jurkiem Owsiakiem (minister swoje zdanie wygłosił w radio, Owsiak poprzez Facebooka), Prawo i Sprawiedliwość zamieściło tweeta nawiązującego do sprawy.

Na oficjalnym profilu PiS na Twitterze pojawił się wpis, w którym napisano: „Naprawdę chcecie, by w Polsce odbyła się impreza z udziałem muzułmańskich imigrantów?”. Pojawiła się też zachęta dla internautów, by podawali tę wiadomość dalej, jeżeli nie zgadzają się na takie działania.

Do tweeta dołączona jest niewielka infografika, która uzasadnia wpis. Zawiera zapis: „Jerzy Owsiak zaprosił imigrantów przebywających w Niemczech na Woodstock. Dziwi się, że służby mają zastrzeżenia?”. W grafice zawarto też cytat z listu Owsiaka do Mariusza Pudzianowskiego. „We Frankfurcie nad Odrą – mieście tuż obok Kostrzyna – przebywa kilka tysięcy emigrantów (...) jesteśmy otwarci i na to, że do nas przyjadą. Jesteśmy na to przygotowani. Będziemy o tym mówili. Jestem na 100 proc. przygotowany, że w super zabawie także z ich udziałem pomogą nam woodstockowicze” – pisał na Owsiak.

Spór o Woodstock

W środę 7 czerwca wielu fanów muzyki zelektryzowała wypowiedź ministra Błaszczaka, z której wynikało, że organizacja Przystanku Woodstock stoi pod znakiem zapytania. Już w ubiegłym roku Policja wydała negatywną opinię ws. organizacji imprezy, a zgodnie z zapowiedziami szefa MSWiA, w tym roku także to zrobi. – Sam organizator tkwi w przeświadczeniu, że wszystko będzie fajnie, róbta co chce ta i wszystko będzie dobrze. Za zachodnią granicą w grudniu ubiegłego roku doszło do zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginął Polak – powiedział w Polskim Radiu minister i dodał, że „sam organizator (Jurek Owsiak – red.) jest związany z totalną opozycją”.

Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w specjalnym oświadczeniu odpowiedział Jerzy Owsiak, który podkreślił, że dzięki zaangażowaniu służb Przystanek Woodstock od lat jest bezpieczną imprezą. Owsiak przekazał, że 31 maja Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim wydała opinię dotyczącą tegorocznego Festiwalu. „Nie jest ona – jak Pan mówi negatywna – jest ona taka sama jak rok temu. Mówi ona o podejmowanych przygotowaniach i przewidywanych zagrożeniach” – zaznaczył Owsiak.

Organizator Przystanku Woodstock zapewnił, że wprowadzone zostały zmiany nastawione na poprawę bezpieczeństwa. Zaznaczył też, że policja zadeklarowała współpracę i poinformowała o zaangażowaniu co najmniej 1570 funkcjonariuszy. „Panie Ministrze! Bardzo proszę w swoich wypowiedziach nie upolityczniać Festiwalu” – zaapelował Owsiak.