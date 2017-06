Nieoficjalnie: Halina Szymańska zastąpi Małgorzatę Sadurską

Halina Szymańska do Kancelarii Prezydenta ma trafić z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Dotychczasowa szefa Kancelarii złożyła rezygnację na początku bieżącego miesiąca, co 8 czerwca potwierdził rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. – Rezygnacja została przyjęta z dniem 12 czerwca – przyznał rzecznik. To kolejna zmiana w otoczeniu prezydenta. Wcześniej, 5 maja z pracy zrezygnował rzecznik, a zarazem dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Magierowskiego zastąpił właśnie Łapiński, wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości (złożył mandat parlamentarzysty po objęciu nowego stanowiska - red.).

Nowa szefowa Kancelarii Prezydenta jest lekarzem weterynarii z doświadczeniem samorządowym oraz urzędniczym. Pracowała jako kierownik laboratorium Lecznicy Specjalistycznej w Łobzie, dyrektor Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie, burmistrz Łobza, a następnie starosta powiatu łobeskiego. W latach 2006-2008 kierowała Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Szczecinie. Następnie podjęła pracę jako audytor w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oraz w ramach działalności gospodarczej obsługiwała w tym zakresie samorządy gminne i powiatowe. Ponadto ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.