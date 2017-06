Sadurska powołana do zarządu PZU. Zacznie pracę od wtorku

„Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (”PZU SA„, ”Spółka„) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 czerwca 2017 roku Panią Małgorzatę Sadurską w skład Zarządu PZU SA i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA” – ogłosił Powszechny Zakład Ubezpieczeń w raporcie wysłanym do mediów. Uchwała powołująca Sadurską weszła w życie z chwilą podjęcia. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia o przyszłości Sadurskiej po tym, jak 12 czerwca przestała piastować stanowisko w Kancelarii Prezydenta RP.

Małgorzata Sadurska to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. 7 sierpnia 2015 roku została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, które piastowała do dnia 12 czerwca 2017 roku.