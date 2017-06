Ta sprawa połączyła trzy siły polityczne. Jest kolejny wniosek o komisję śledczą ws. SKOK

Projekt uchwały ws. „powołania Komisji Śledczej w celu zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów nadzorowanych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową” złożyli posłowie Nowoczesnej, PSL i Unii Europejskich Demokratów.

Podobne wnioski składały już wcześniej m.in. Platforma Obywatelska i.Nowoczesna – w lipcu ubiegłego roku. – To największa finansowa afera w ostatnich latach w Polsce, która powinna być rozliczona jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą. Niestety do tego nie doszło – mówiła wówczas na konferencji prasowej w Sejmie Paulina Hennig-Kloska z.Nowoczesnej. – Chcemy wyjaśnić, dlaczego doszło do tak trudnej sytuacji w SKOK-ach i kto jest temu winny. Chcemy wyjaśnić, czy mieliśmy do czynienia z zaniedbaniami, a być może celowym działaniem na szkodę udziałowców SKOK-ów, a także skarbu państwa – wymieniała. Dodała również, że.Nowoczesna chce wyjaśnienia, czy doszło do "konfliktu interesów, wywierania wzajemnego wpływu, a być może nawet czerpania korzyści, pomiędzy światem biznesu a polityki".