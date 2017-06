Środa załamana wynikami sondażu. „Od tego kraju to się chyba i Bóg i rozum odwrócił...”

„Dzisiejsze sondaże dla OKO press - porażające! 41% dla PiS, 12% dla Kukiza. Właściwie rozumiem dlaczego komunizm w Polsce tak dobrze się trzymał: ludzie lubią autorytaryzm, lubią jak władza nimi zarządza byleby tylko gotówkę dawała. W PRLu gotówki co prawda było mało, ale polityka socjalna: wczasy, żłobki, przedszkola, a zwłaszcza system przywilejów dla posłusznych - imponujący!” – zaczęła swój wpis na Facebooku Magdalena Środa.

„Po co komu demokracja, po co trójpodział władzy? Wielu i z cenzurą nie było źle, bo po co komu wolność słowa? Na kolację się nie zje. A do tego to poczucie narodowej dumy. W PRLu też nam mówiono na czym polega prawdziwy patriotyzm (zdjęcia Gierka w każdej klasie) i że wszelkie zło bierze się z knowań obcych. Życie było proste i poukładane jak cep” – pisała dalej.

„Po co komu Europa? Mamy swoich żołnierzy wyklętych i żadne inne ideały nie są nam potrzebne. Po co komu chrześcijaństwo? Mamy ojca Rydzyka. Poza tym Nasz kościół mówi jak jest i jak ma być a ma być po bożemu, z Kaczyńskim, Szydło i Szyszką w świetlaną przyszłość” – pytała przekornie Środa. „Od tego kraju to się chyba i Bóg i rozum odwrócił...” – zakończyła gorzko swoje przemyślenia.