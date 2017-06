Burza po słowach rzecznik PiS. Jej wypowiedź obiegła światowe media

W sobotę, 24 czerwca, członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji spotkali się w Radomiu, by oddać hołd bohaterom wydarzeń radomskich z 1976 roku. Na oficjalnie zgłoszonym z tej okazji zgromadzeniu doszło do zakłócenia uroczystości. Kilkudziesięciu narodowców, najprawdopodobniej z Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego, bez trudu wtargnęło pod scenę z okrzykami „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”. KOD poinformował, że jeden z działaczy organizacji został zaatakowany i pobity przez przedstawicieli MW. Z kolei członkowie Młodzieży Wszechpolskiej twierdzą, że stanęli w obronie swojego działacza, którego zaatakował ktoś z KOD.

Do tych zdarzeń odniosła się rzecznik PiS Beata Mazurek. – Każda akcja wywołuje określoną reakcję. Ja jeszcze raz podkreślę, że dopóki żyjemy, to mamy emocje. I te emocje dały swój upust w Radomiu, to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale ja też ich rozumiem – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie. Parlamentarzystka, mówiąc o „zrozumieniu”, miała na myśli członków Młodzieży Wszechpolskiej.

Słowa Mazurek odbiły się szerokim echem w Polsce, ale były cytowane również w zagranicznych mediach. Associated Press w swojej depeszy informuje o „ataku na członków antyrządowej manifestacji”. Agencja podkreśla, iż „rzeczniczka konserwatywnej partii rządzącej wyraziła zrozumienie dla emocji, którymi kierowali się atakujący”. Dodano, że „w czasie manifestacji młodzi mężczyźni kojarzeni z Młodzieżą Wszechpolską i Narodowym Obozem Radykalnym zaatakowali protestujących”. Informację opracowaną przez AP opublikował już m.in. „New York Times”, „Washington Post” i „Daily News”.