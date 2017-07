Płk. Mieczysław Stachiewicz, 100-letni weteran i chrześniak Piłsudskiego odznaczony Orderem Orła Białego

W niedzielę pułkownik Mieczysław Stachiewicz, który w maju obchodził setne urodziny, został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem w Polsce. Wyróżnienie odebrał osobiście z rąk prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego podczas specjalnej ceremonii w Ambasadzie RP w Londynie. "Zawsze pozostawał Pan wierny wartościom, które reprezentował sobą Pański ojciec chrzestny, marszałek Józef Piłsudski" – napisał Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości, a napisanym w maju z okazji urodzin pułkownika.

Pułkownik Mieczysław Stachiewicz został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu zasług dla niepodległości RP oraz działalność na rzecz Polonii w Wielkiej Brytanii. Stachiewicz, pilot RAF i uczestnik Operacji „Millenium” otrzymał od także od Urzędu ds. Kombatantów Medal „Obrońców Ojczyzny 1939-45”.

Niezwykły życiorys

Mieczysław Stachiewicz urodził się 21 maja 1917 roku w Warszawie. W 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w wojnie obronnej. Po agresji sowieckiej na rozkaz przekroczył granicę z Rumunią, gdzie internowano go w Calafat. Po udanej ucieczce w styczniu 1940 dotarł do Francji, skąd w czerwcu został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Skierowano go do bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool. W 1941, po przejściu szkoleń w zakresie pilotażu, otrzymał stopień podporucznika. Następnie szkolił się w 18 Operational Training Unit na bombowcu Vickers Wellington.

W kwietniu 1942 jego załogę przydzielono do 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej. W nocy z 5 na 6 maja 1942 odbył pierwszy lot bojowy jako drugi pilot. W nocy z 3 na 4 czerwca tegoż roku odbył natomiast pierwszy lot bojowy jako pierwszy pilot. Loty bojowe (łącznie 33 w tym 5 przerwanych z przyczyn technicznych) wykonywał do listopada 1942 w ramach nalotów bombowych na Niemcy i Włochy.

Stuletni pułkownik wciąż jest aktywnym działaczem organizacji polonijnych, w tym Stowarzyszenia Lotników Polskich i Związku Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1981 roku jest członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, w latach 1983–1984 był wiceprezesem, a od 1984 roku prezesem tej instytucji.