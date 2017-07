Szyszko komentuje decyzję UNESCO. „To jest obrażanie Polski”

Jan Szyszko zaznaczył, że Polska jest krajem, który posiada „unikatową bioróżnorodność, a jest ona wynikiem naszej działalności gospodarczej, jak np. polskiego leśnictwa, rolnictwa czy łowiectwa”. – Mówi się, że Polska niszczy bioróżnorodność, wycina toporem te wszystkie drzewa. Niech ci ludzie przyjadą i zobaczą jak wygląda puszcza, kto to spowodował i jakie są konkretne dane. Niech członkowie UNESCO powiedzą: „Tak, ja jestem zwolennikiem zupełnej ochrony biernej” – przekonywał minister. – Pytanie jednak, co będzie z tymi gatunkami, siedliskami, które są priorytetem z punktu widzenia Unii Europejskiej i miały trwać? Za to trzeba będzie wziąć odpowiedzialność – argumentował minister środowiska.

Wezwanie UNESCO

Przypomnijmy, podczas 41. Sesji Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie wezwano Polskę do natychmiastowego zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej oraz przygotowania nowego raportu o stanie lasu. „Doskonały dzień dla Puszczy i dla nas wszystkich! (…) UNESCO opowiedziało się po stronie Puszczy i chce ją chronić” – poinformowała na Facebooku organizacja Greenpeace Polska. Przedstawiciele UNESCO na 41. sesji tej wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która obradowała w Krakowie, zdecydowali o przyjęciu dokumentu, w którym wezwano Polskę do zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, a także przygotowania nowego raportu o stanie drzewostanu w tym lesie. Ponadto na miejsce wycinki wysłana zostanie misja ekspertów, która oceni skalę dotychczasowej aktywności drwali i zdecyduje, czy rekomendować wpisanie Puszczy Białowieskiej na Listę Dziedzictwa Zagrożonego.

Zaproszenie Szyszki

Dzień wcześniej, minister środowiska Jan Szyszko zaprosił członków Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO do złożenia wizyty w Puszczy Białowieskiej. Do wizyty dojdzie 8 lipca. W ocenie szefa resortu, wizyta ta pozwoli przeciąć medialne doniesienia w sprawie wycinki, której jego zdaniem nie są prawdziwe i rzetelna.

Wycinka na terenie nadleśnictwa Białowieża

Zgodnie z podpisanym przez ministra środowiska dokumentem wycinka lasu na terenie nadleśnictwa Białowieża ma objąć 180 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat, podczas gdy dotychczas było to 40 tys. metrów sześciennych w 10 lat. Jednym z założeń nowego programu jest wyznaczenie 1/3 terenu puszczańskich nadleśnictw, które będą pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na pozostałej części dokonane zostaną wycinki oraz nasadzone nowe drzewa, by w pełni odtworzyć siedliska przyrodnicze. Efekty tego działania mają pokazać czy puszczę należy chronić zostawiając ją samą sobie, czy stosować tzw. metody czynnej ochrony przyrody.