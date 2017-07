Wizyta prezydenta USA w Polsce. Warszawiaków czekają duże utrudnienia

Zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie Starego Miasta. Wyłączone z ruchu zostaną m.in. ulice: Miodowa, Długa, Podwale i Senatorska. Na niektórych ulicach w rejonie Starówki zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Ograniczenia dotkną także pieszych. W czwartek, 6 lipca niedostępny będzie pl. Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie pl. Krasińskich oraz hoteli u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater oraz ulic Belwederskiej i Spacerowej a także przy pl. Trzech Krzyży. Droga z Lotniska Chopina, czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Al. Jerozolimskie nie będą zamknięte dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

Którymi ulicami będzie przejeżdżać delegacja?

Cała trasa przejazdu będzie zamykana na ok. 60 minut, a ulice poprzeczne na ok. 30 minut przed przejazdem. Od około godziny 7.30 nieprzejezdna będzie trasa: Al. Jerozolimskie (od ronda Czterdziestolatka do mostu Józefa Poniatowskiego) - Wybrzeże Kościuszkowskie - most Śląsko–Dąbrowski. W tym czasie objazdami pojadą linie: 7, 9, 15, 18, 22, 24, 35, 71, 111, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 160, 166, 171, 175, 185, 190, 501, 504, 507, 517, 518, 519, 521, 522, 525, 527, 700 oraz Z-3. W tym czasie pasażerowie tramwajów będą mogli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Około godziny 13.00 planowany jest przejazd na trasie: most Śląsko –Dąbrowski - Wybrzeże Kościuszkowskie - Wybrzeże Gdańskie – Sanguszki - Konwiktorska – Bonifraterska. Utrudnień spodziewać się można na trasach linii: 118, 116, 518, 160, 190, 527, 178, 185, 227, 503 oraz Z-3.

Prezydencka kolumna pojedzie ok. godziny 14.00 w kierunku lotniska Chopina trasą: Bonifraterska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury. Podczas tego przejazdu objazdami kursować będą linie tramwajowe: 1, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 33, 35, 70, 71 oraz autobusowe: E-2, 107, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 136, 141, 154, 157, 158, 159, 166, 171, 172, 175, 178, 180, 185, 188, 222, 227, 306, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 521, 522, 525 i 700.