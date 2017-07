Obcowanie płciowe z małoletnią, zmuszanie do prostytucji. 42 zarzuty dla Krystiana W. pseudonim „Krystek”

Krystianowi W. prokurator zarzucił popełnienie 8 kolejnych czynów, w tym 6 o charakterze seksualnym:

dwa czyny dotyczą doprowadzenia przemocą tej samej małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego,



dwa czyny dotyczą usiłowania doprowadzenia przemocą małoletnich pokrzywdzonych do obcowania płciowego,



jeden czyn dotyczy nakłonienia małoletniej pokrzywdzonej do uprawiania prostytucji i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez podejrzanego,



jeden czyn dotyczy obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15 roku życia.



Nadto prokurator zarzucił podejrzanemu Krystianowi W. ukrycie dokumentu w postaci prawa jazdy, którym nie miał prawa rozporządzać, przy czym wcześniej zgłosił go jako utracony oraz wyłudzenie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych na podstawie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli banku co do zamiaru ich spłaty. Podejrzany, przesłuchany przez prokuratora 10 lipca 2017 roku, nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

42 zarzuty na szkodę 27 osób, banku i Skarbu Państwa

W toku postępowania do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 42 przestępstw na szkodę 27 osób oraz na szkodę banku i Skarbu Państwa. Wcześniejsze zarzuty, jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie, dotyczyły między innymi przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych, a także posiadania substancji psychotropowych.