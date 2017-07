50 czy 14 tysięcy? Policja i ratusz szacują liczbę protestujących pod Pałacem Prezydenckim

Galeria:

Protest przeciwników zmian w sądownictwie

O godzinie 20:00 w Warszawie rozpoczęła się manifestacja pod hasłem „Protest przeciwko zamachowi PiS na sądy”. Jej uczestnicy zebrali się pod Pałacem Prezydenckim. Jak czytamy na facebookowej stronie wydarzenia, miejsce nie jest przypadkowe, gdyż – jak wiadomo – proces legislacyjny kończy się właśnie tam. „To od prezydenta Andrzeja Dudy, jego uczciwości, zależy czy polska demokracja nie podda się temu gwałtowi, którego dokonuje teraz PiS. Wzywamy wszystkich obywateli, którym leży na sercu dobro Polski, do spotkania przed Pałacem Prezydenckim” – pisali organizatorzy. Do udziału w demonstracji zapraszali politycy PO i Nowoczesnej, którzy opuścili Sejm przed zaplanowanymi na godz. 20 głosowaniami, by dołączyć do protestujących.