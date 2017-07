Legendarny serwis Wrzuta.pl znika z internetu

Wchodząc na stronę wrzuta.pl, z którą chociaż raz w życiu spotkał się każdy z nas, widzimy komunikat:

„ Drodzy Użytkownicy Wrzuta.pl, chcemy Was poinformować, że po szczegółowej analizie, podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszego serwisu z powodów biznesowych z dniem 31 sierpnia 2017.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniami pkt 18 Regulaminu, serwis Wrzuta.pl nie zapewnia archiwizowania i przechowywania plików, komentarzy ani jakichkolwiek innych treści udostępnionych w serwisie. Dlatego już teraz, zachęcamy do pobrania wszystkich materiałów, które umieścili Państwo w serwisie Wrzuta.pl. Prosimy pamiętać, by przenieść wszystkie niezbędne Państwu treści najpóźniej do 31 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie, serwis przestanie funkcjonować.

Serdecznie dziękujemy za korzystanie z naszej witryny i zachęcamy do korzystania z innych usług Grupy Wirtualna Polska ” .

– Podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszego serwisu z powodów biznesowych – tak decyzję o zamknięciu serwisu argumentuje wydawca.

Od 2006 roku serwis umożliwiał swoim użytkownikom zamieszczanie wideo, zdjęć oraz muzyki. Często publikowano tam materiały z naruszeniem praw autorskich. Internautom zdarzało się np. dodawać całe filmy fabularne. Z tego względu kilka lat temu zdecydowano się na wyłączenie opcji wideo.