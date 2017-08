Poseł PiS chwali hasło ONR. Mówi o „czerwonych świniach” i „lewactwie”

Z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Obóz Narodowo-Radykalny zorganizował marsz w stolicy. Narodowcy wyruszyli 1 sierpnia o godz. 17 z Ronda Romana Dmowskiego. Uczestnicy zgromadzenia przeszli przez Warszawę m.in. z okrzykami: „Raz sierpem raz młotem, czerwoną hołotę” . Zdaniem Dominika Tarczyńskiego z PiS, jest to „piękne hasło, które zostało zapisane w historii Polski nie przez ONR, ale przez organizacje, które walczyły z sowiecką zarazą”. – Czołem wielkiej Polsce. Naprawdę pozdrawiam i życzę sił – zwrócił się poseł do uczestników wtorkowej manifestacji.

– Mamy bardzo wyjątkową datę, która przypomina o tym, że Powstanie Warszawskie było powstaniem militarnym przeciwko Niemcom, ale politycznym przeciwko sowietyzacji Warszawy – mówił Tarczyński 1 sierpnia w Polsat News.

Polityk partii rządzącej podkreślał, że Po 1945 roku „lewactwo”, „czerwone świnie” objęły władzę służąc sowietom i byli to Polacy, którzy przyjęli nowego okupanta i wtedy powstało to hasło. – Jest to pewien symbol niezgody na to, aby Polska była podwładna – zauważył Tarczyński.