Wulgarny atak prawicowej publicystki na Jurka Owsiaka. „Obleśny karzeł i świnia w błocie”

Prawicowa publicystka określiła szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mianem obleśnego karła. Stankiewicz wyraziła również swoją opinię odnośnie seksu z Owsiakiem. Po chwili usunęła swój wpis, dodając kolejny, w którym również używa niewybrednych słów pod adresem Jurka Owsiaka.

Gośćmi piątkowego wydania woodstockowej Akademii Sztuk Przepięknych byli m.in. Maciej Orłoś i Robert Biedroń. Między rozmowami na scenie pojawił się Jerzy Owsiak, który nawiązał do opinii Krystyny Pawłowicz o Przystanku Woodstock, jaką posłanka wygłosiła przed kilkoma laty. Polityk PiS nie szczędziła również słów krytyki pod adresem WOŚP. W 2014 roku mówiła: "Ci ludzie prezentują wartości satanistyczne – przecież telewizja czasem pokazuje, co się w tym tłumie dzieje. Ja, jako katoliczka gorąco wzywam przy tej okazji katolików, aby nie wspierali tego, aby nie dawali pieniędzy, które dla wolontariuszy i sympatyków kończą się antychrześcijańskim i lewackim praniem mózgu".

Do krytyczki swoich projektów ze sceny festiwalu zwrócił się jego organizator. „Pani Pawłowicz, niech pani spróbuje jednej jedynej rzeczy.... seksu. Niech pani spróbuje seksu” – zwrócił się do polityk Jerzy Owsiak, co wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Jak zapewniał, sprawi to, że posłanka poczuje m.in. „rozluźnione plecy”, „kwiat we włosach”, a przez to „w głowie też się może poukładać”. – Niech pani spróbuje seksu – zaapelował jeszcze raz Owsiak.

PiS chce podjąć kroki prawne