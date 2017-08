Brak polskiego noblisty w nowej podstawie programowej dla liceów. „To duże zaskoczenie”

Początkowo w projekcie nowej podstawy programowej pojawił sie zapis dotyczący polskiego noblisty. Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu „Ocalenie” oraz „Traktat moralny” (fragmenty). Jednak z nowej podstawy utwory poety zniknęły. trudno sobie wyobrazić rozmowę o poezji współczesnej bez Czesława Miłosza. – Nie wiem, co kierowało autorami podstawy programowej, bo są inne nazwiska w prozie czy w poezji, mniej znaczące - nie odbierając nikomu prawa do znaczenia w historii literatury - a Miłosza nie ma. To duże zaskoczenie – mówi Grażyna Jaroszyńska z II Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Nauczycielka dodaje jednak, że w tym przypadku wszystko zależy od pedagoga, który może we własnym zakresie dołożyć dzieła Miłosza do podstawy programowej. Brak noblisty zauważyli również urzędnicy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, którzy zaznaczyli, że w spisie lektur dla liceów i techników brakuje utworów polskiego noblisty.

Zapytane o sprawę Ministerstwo Edukacji Narodowej na razie nie udzieliło komentarza. Istnieje możliwość, że utwory autorstwa Czesława Miłosza wrócą na listę lektur, ponieważ nowa podstawa programowa nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona. Do 18 sierpnia trwają konsultacje nad tym, z dziełami których autorów powinni się zapoznać uczniowie. Poloniści zwracają uwagę, że oprócz Miłosza na liście lektur brakuje również innych ważnych dzieł. W nowej podstawie programowej zabrakło miejsca m.in. dla „Króla Edypa” , „Dziejów Tristana i Izoldy” czy „Pana Tadeusza” .