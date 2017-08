Wypłynął dokument z ultimatum Szyszki. Cofnięcie zakazu wycinki puszczy albo 3,2 mld zł od KE

Przypomnijmy, 4 sierpnia resort środowiska kierowany przez Jana Szyszkę, wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedź na jego wezwanie do natychmiastowego zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska nie ujawniło wówczas treści pisma. Teraz do jego roboczej wersji dotarł portal OKO.press. Ma to być wersja przed „ostatecznym wyczyszczeniem”. Według opisanej wersji dokumentu, rząd domaga się:

Oddalenia wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych jako bezzasadnego



Uchylenia przez Trybunał postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych

Jeśli Trybunał nie uwzględni powyższych żądań, to Polska uzależnia wykonanie postanowienia Trybunału od tego, czy KE złoży „zabezpieczenie w wysokości 3 240 000 000 PLN (słownie trzy miliardy dwieście czterdzieści milionów złotych)”

Obciążanie kosztami postępowania Komisję Europejską

Portal OKO.press informuje, że na etapie redakcji były zastrzeżenia do uzasadnienia żądanej kwoty 3,2 mld zł. W pierwszej wersji miała znajdować się adnotacja, że wysokość strat wynika „ze szczegółowego opracowania naukowego, stanowiącego podstawę do oszacowania szkód przyrodniczych”. W kolejnej wersji z kolei powołano się na ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, „przewidującej obowiązek rekompensaty za pozbawienie lasu charakteru gruntu leśnego” i wyłączenie go z produkcji. Kwoty „wynoszą w przybliżeniu 12-krotność wartości drewna możliwego do pozyskania w lesie wyłączanym z produkcji”.