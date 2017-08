Prezydent spotkał się z szefem NATO. Rozmawiali m.in. o Rosji

W czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Politycy odbyli blisko półgodzinną rozmowę w cztery oczy, a następnie przewodniczyli spotkaniu plenarnemu, w którym Prezydentowi RP towarzyszyli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Rozmowy były okazją do podsumowania stanu implementacji postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie oraz przedstawieniu oczekiwań wobec przyszłorocznego spotkania przywódców państw Sojuszu w Brukseli.

Prezydent podziękował m.in. za sprawne rozmieszczenie sił Wysuniętej Obecności NATO (eFP – ang. enhanced Forward Presence) w regionie. Rozmówcy zgodzili się, że aktualna sytuacja bezpieczeństwa obliguje do kontynuacji procesu adaptacji Sojuszu i dalszej konsolidacji postawy odstraszania i obrony. Podkreślili znaczenie utrzymywania silnych więzi transatlantyckich i trwałej obecności USA w Europie.

Przywódcy rozmawiali także o konkretnych wyzwaniach bezpieczeństwa we wschodnim i południowym sąsiedztwie NATO, w tym o przyszłości relacji z Rosją oraz potrzebie determinacji Sojuszników we wspólnej walce z zagrożeniami terrorystycznymi. Wizyta Stoltenberga trwać będzie dwa dni, w piątek sekretarz generalny NATO spotka się z ministrami spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji, a także z szefem MON (do spotkania dojdzie w Orzyszu).

