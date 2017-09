Pułtusk: Chciała zdobyć „Świeżaki”, może trafić do więzienia

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów w Pułtusku na Mazowszu. 30-letnia kobieta, odchodząc od kasy postanowiła „dołożyć” do zakupów pudełko z naklejkami „Gang Świeżaków”. Wykorzystując nieuwagę kasjerki ukradła 1378 sztuk naklejek, każda o wartości złotówki. Dzięki nagraniu, które zarejestrował monitoring sklepu, udało się ustalić tożsamość kobiety. Funkcjonariusze rozpoznali 30-letnią mieszkankę Pułtuska. Została niezwłocznie zatrzymana i przesłuchana. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Maskotki oferowane przez sieć sklepów Biedronka podbiły serca klientów. Mimo tego, że pluszaki wcale nie są tanie, w poprzedniej edycji akcji w sklepach zabrakło maskotek. Aby zdobyć Świeżaka, należy zebrać 60 punktów. Każde 40 złotych wydane na zakupy w Biedronce to 1 punkt, czyli jedna naklejka. Punkty można również dostać za zakup warzyw lub owoców oraz czy też skorzystanie przy zakupach z karty Moja Biedronka. Właściciel sieci zadeklarował, że cały dochód ze sprzedaży Świeżaków w dniach 1-3 września przekaże na Caritas.