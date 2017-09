Seks za Świeżaki? Zabawki opętały rodziców, a internetowe trolle mają używanie

Galeria:

Przykłady oszustw, prowokacji, memów i kłótni związanych ze Świeżakami

Szał na maskotki z marketu nie ustaje, a wręcz w ostatnich dniach przybiera na sile. Tajemnica popularności tych zabawek pozostaje niewyjaśniona, ale popyt na nie jest faktem. Zdesperowani rodzice pragnący zdobyć kolejnego Świeżaka dla swojego dziecka, często dają się nabierać oszustom, lub zwykłym internetowym żartownisiom. Ostrzegamy - zwłaszcza w ostatnich dniach wyraźnie nasiliły się ich działania. W związku z niezwykłą modą na maskotki, w internecie aż roi się od prowokacji, oszustw i żartów kosztem zaślepionych maniaków Świeżaków. Powyżej przedstawiamy jedynie niewielką część przykładów naiwności rodziców i pomysłowości internetowych trolli.

Gang Świeżaków doprowadził do przestępstwa

Skrajnym przykładem szaleństwa na punkcie Świeżaków jest historia z Pułtuska. Mieszkanka tego miasta wykazała się nie lada desperacją. Aby zdobyć popularne maskotki oferowane przez jeden z dyskontów, kobieta ukradła 1378 naklejek uprawniających do odbioru pluszaków.

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów w Pułtusku na Mazowszu. 30-letnia kobieta, odchodząc od kasy postanowiła „dołożyć” do zakupów pudełko z naklejkami „Gang Świeżaków”. Wykorzystując nieuwagę kasjerki ukradła 1378 sztuk naklejek, każda o wartości złotówki. Dzięki nagraniu, które zarejestrował monitoring sklepu, udało się ustalić tożsamość kobiety. Funkcjonariusze rozpoznali 30-letnią mieszkankę Pułtuska. Została niezwłocznie zatrzymana i przesłuchana. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Szał Świeżaków

Maskotki oferowane przez sieć sklepów Biedronka podbiły serca klientów. Mimo tego, że pluszaki wcale nie są tanie, w poprzedniej edycji akcji w sklepach zabrakło maskotek. Aby zdobyć Świeżaka, należy zebrać 60 punktów. Każde 40 złotych wydane na zakupy w Biedronce to 1 punkt, czyli jedna naklejka. Punkty można również dostać za zakup warzyw lub owoców oraz czy też skorzystanie przy zakupach z karty Moja Biedronka. Właściciel sieci zadeklarował, że cały dochód ze sprzedaży Świeżaków w dniach 1-3 września przekaże na Caritas.