Poseł Kukiz'15 podpadł Macierewiczowi i błyskawicznie go ukarano. „Wystarczyła godzina”

– Macierewicz jest osobą kontrowersyjną i traci na tym przede wszystkim armia – mówił Jakubiak w Trójce. Poseł podkreślał, że „głową państwa jest prezydent, a minister Macierewicz jest od słuchania” .

Okazuje się, że MON zareagowało na słowa Jakubiaka błyskawicznie. Poseł Kukiz'15 poinformował o tym za pośrednictwem Twittera. „Wystarczyła godzina i już wycofano mnie z panelu w kieleckich targach MSPO pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Zabawnie:)” – napisał w portalu społecznościowym.

We wtorek dziennik „Fakt” podał, że prezydent Andrzej Duda zażądał dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Miał zakomunikować to na spotkaniu z premier Beatą Szydło, do którego doszło przed 15 sierpnia, tj. ogłoszeniem decyzji prezydenta o odwołaniu nominacji generalskich. Prezydentowi mają nie podobać się plany reformy dowództwa, które wzmacniają pozycję szefa MON. To właśnie dlatego prezydent miał podczas obchodów Święta Wojska Polskiego powiedzieć, że „to jest armia Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest niczyja armia prywatna”.

Tydzień temu premier Beata Szydło swoją wypowiedzią zamknęła temat dymisji Macierewicza. – Swoimi działaniami naraził się wielu wpływowym grupom interesów, więc ma wrogów. Powtórzę to, co mówiłam: nie widzę powodu, żeby ministra Macierewicza dymisjonować – podkreśliła.