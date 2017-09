PiS zmienia taktykę i rozwiesza plakaty w całej Polsce. „Sędziowie jak wszyscy obywatele”

– Tego zabrakło w lipcu. Nie wytłumaczyliśmy we właściwy sposób, dlaczego są one potrzebne i na czym konkretnie polegają – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rozmówca ze sfer rządowych. Kampania będzie także miała materiały przeznaczone dla odbiorców za granicą.

W poniedziałek w całej Polsce pojawiły się już billboardy z hasłem „Niech zostanie tak, jak było”. Jest to nawiązanie do słów prof. Rzeplińskiego, który na jednym z protestów powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”. W piątek z kolei pojawią się utrzymane w czarno-białej stylistyce billboardy z hasłami całego przedsięwzięcia. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, mają pojawić się nawiązania do prawdziwych sytuacji, m.in. przewlekłości postępowań czy niesprawiedliwych wyroków. Mają pojawić się hasła tj. „Sędziowie jak wszyscy obywatele”.

Onet podaje z kolei, że informacja, iż to Polska Fundacja Narodowa przygotowała projekt, jest tylko przykrywką. Nieoficjalnie portal podaje, że stoją za nią Piotr Matczuk oraz Anna Plakwicz, czyli PR-owcy, powiązani z byłym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Hofmanem.