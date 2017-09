Doradca prezydenta Dudy skrytykował reformę Ziobry. Jest odpowiedź ministra

Prof. Michał Królikowski przyznał w rozmowie z RMF FM, że pracuje nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. – Moja rola polega na tym, żeby przedstawić pomysł i argumentacje – zaznaczył były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Michał Królikowski powiedział w programie „Kropka nad i” w TVN 24, że w zawetowanych przez prezydenta ustawach zostały naruszone wzorce konstytucyjne. – Rozróżnijmy radykalną zmianę sądownictwa, ona tak naprawdę nastąpiła przez podpisaną ustawę o ustroju sądów powszechnych, radykalną zmianę sposobu powoływania KRS i sędziów, a więc ustawy o KRS i radykalną zmianę SN, w szczególności składu kadrowego. W tych dwóch ostatnich przypadkach podstawowe zastrzeżenia wiążą się z tym, że w obu projektach istotnie zaburzono, naruszono wzorce konstytucyjne – powiedział Michał Królikowski.

W opinii byłego wiceministra „gdyby spojrzeć ze strony ściśle prawniczej nie ma potrzeby gruntowej reformy SN” . – Nie widzę radykalnego problemu kadrowego, tzn. niekompetentnego SN i nie widzę zapaści w czasie rozpatrywania tej sprawy. Natomiast tak, jak rozumiem sposób zdefiniowania problemu przez projektodawców, to wiąże się z tym potrzebna radykalnej przebudowy tej instytucji, zarówno pod kątem kadrowym, jak i zwiększenia skuteczności odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów przed SN – tłumaczył.

Królikowski podkreślił, że „proponowana zmiana przechodzenia przez I prezes SN w stan spoczynku była niezgodna z konstytucją” . – W mojej ocenie proponowana zmiana pierwotnie, w której prezes SN była ręcznie odwołana, bo zmieniono dwie izby w SN, była skrajnie niezgodna z Konstytucją. Nie można jej tak ręcznie przenieść w stan spoczynku – dodał. Były wiceszef mówił również o zmianach w KRS. – KRS jest zdefiniowana w Konstytucji, składa się z określonej liczby członków. Nie ma powodu ani żadnego prawa do tego, aby inaczej to interpretować, by twierdzić, że te głosy mają różną wartość. Ten podział na dwie izby, w szczególności na nierówność tych izb powodował, że powstała mniejszość blokująca – mówił Michał Królikowski.

Do słów byłego wiceministra odniósł się Zbigniew Ziobro. – Nie widzę powodu komentować słów wiceministra Platformy Obywatelskiej. Jeśli państwo chcecie pytać, co myślę, co jaki wiceminister mówi o konkretnym projekcie, to proszę mnie nie pytać o wiceministrów Platformy Obywatelskiej – powiedział Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.