Rząd przeznaczy prawie 282 mln zł. na nowy sprzęt medyczny

– Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w Polsce od bardzo dawna jest niedofinansowana i każde dodatkowe środki, które są do naszej dyspozycji, są potrzebne – poinformował minister w kontekście specustawy. – Jednak to tylko część środków, które w tym roku zostaną dodatkowo przeznaczone na służbę zdrowia – dodał.

– Ponad 60 mln złotych będzie przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii w oddziałach klinicznych, w szpitalach tzw. na bazie obcej, czyli w szpitalach, które nie należą do uniwersytetów medycznych, a także w centrach onkologii. 60 mln złotych to będą zakupy sprzętu i aparatury dla oddziałów noworodkowych tzw. trzeciego, czyli najwyższego poziomu referencyjnego, tam gdzie są najbardziej chore noworodki. W zależności od uzyskanej w przetargach ceny, zakupimy 16 dentobusów, w granicach od 12 do 24 mln powinniśmy na to wydać – podkreślił Radziwiłł.

O tym, na co dokładnie przeznaczone zostaną środki, informuje resort na swojej stronie internetowej.

63,8 mln zł – na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach na bazie obcej oraz centrów onkologii,

60 mln zł – na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego,

od 12 do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu),

134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Wniosek o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia

Ponadto, niezależnie od specustawy, 5 września minister zdrowia wystąpił do ministra rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln złotych. Kwota ta ma w założeniu zostać przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).

Zwiększone mają zostać także środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln złtoych. Minister Radziwiłł poinformował również, że w środę ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ. – Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku – zapowiedział minister. Te środki z kolei przeznaczone mają zostać przede wszystkim na świadczenia w obszarach, w których kolejki są najdłuższe, tj. operacje zaćmy czy wymiany stawu biodrowego.