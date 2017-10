Poseł Kukiz'15 murem za pomysłem PiS. „Jestem absolutnie za tym, żeby wystawić Niemcom fakturę”

W poniedziałek 11 września Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło opinię prawną przygotowaną na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez drugą wojnę światową. Wynika z niej, że dochodzenie przez nasz kraj roszczeń jest zasadne. W czwartek m.in. na ten temat rozmawiali Andrzej Duda i prezydent Niemiec Franki-Walter Steinmeier, którzy spotkali się na Malcie.

Na antenie RMF FM na temat odszkodowania za II wojnę światową wypowiadał się poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. Jego zdaniem problem krzywdy wyrządzonej Polsce i zadośćuczynienia za nią, jest problemem niemieckim. – Oni muszą z tym żyć – wskazał polityk.

Jakubiak zaznaczył, ze w sytuacji, gdy kwestia reparacji pozostaje nieuregulowana od 70 lat, "ktoś musi tupnąć nogą". – Jestem absolutnie za tym, żeby wystawić Niemcom fakturę za to, co zrobili 70 lat temu. Do tej pory sprawa nie jest rozwiązana – podkreślił poseł, wskazując, że stosunki z Niemcami będą normalne dopiero wówczas, gdy "się rozliczymy". – Póki grzech sumienia wisi na nich, a u nas grzech zaniechania, to nigdy nie będzie dobrych stosunków między nimi a nami. Zawsze będzie to ostatnie zdanie – zaznaczył polityk. Marek Jakubiak dodał też, że jego zdaniem dobrym posunięciem jest włączenie się w tę sprawę Andrzeja Dudy i rozmowy na szczeblu prezydenckim.