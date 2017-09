Gen. Kraszewski nawet rok bez uprawnień. Macierewicz: Kontrwywiad nabrał podejrzeń

Przypomnijmy, w czerwcu Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie sprawdzające wobec generała Kraszewskiego. Wiązało się to z odebraniem mu dostępu do informacji niejawnych. Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że po zakończeniu postepowania, wszystkie informacje w sprawie przekazane zostaną szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Te pytania znajdują swoją odpowiedź w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Jak wiadomo, zostało przytoczone i pani chyba to pamięta, jeżeli nie, to proponuję sięgnąć do informacji BBN z sierpnia. BBN i prezydent, wszyscy urzędnicy Pałacu Prezydenckiego i cała opinia publiczna łącznie z pani i pani stacją zostali poinformowani, że to jest procedura wynikająca z tego iż SKW po ostatnim badaniu i udostępnieniu panu Kraszewskiemu dostępu do informacji niejawnych nabrała wątpliwości co do składanych przez niego informacji i one muszą być zweryfikowane, a przepisy dają na to czas rzędu roku – podkreślił Antoni Macierewicz w piątek na briefingu w Sejmie. – Wszystkie przepisy będą w tej sprawie – jak w każdej innej – bardzo rygorystycznie respektowane – dodał. Macierewicz stwierdził ponadto, że przepisy dają na to sprzawdzenie „czas rzędu roku”.