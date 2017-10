PiS jest gotowy do zmiany mediów. Powstał projekt ustawy

Jarosław Sellin przekonywał, że kwestia ograniczania udziału zagranicznego kapitału w spółkach medialnych nie będzie naruszać unijnych przepisów dot. swobodnego przepływu kapitału. – Te same przepisy unijne i zalecenia Rady Europy zalecają, żeby akurat w przestrzeni mediów pilnować, by nie było nadmiernej koncentracji i by kapitał narodowy był dominujący – przekonywał.

Wiceminister nie chciał ujawnić, jakie rozwiązanie proponowało będzie Ministerstwo Kultury. Z przecieków medialnych wynika nowe prawo o dekoncentracji miałoby ograniczać udział zagranicznego kapitału w spółkach medialnych do 15-20 proc.

Plany repolonizacji

Repolonizacja mediów, ogłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie wzorowana na systemie znanym m.in. z Francji, gdzie udział kapitału zagranicznego nie może przekraczać 20 proc. PiS chciałoby odsetek ten jeszcze zmniejszyć – nawet do 15 proc. – To by oznaczało, że np. TVN należąca do amerykańskiej firmy medialnej Scripps przeszłaby zmianę, dobrą zmianę – mówił w sierpniu w rozmowie z "Super Expressem" „ważny polityk PiS”.

Po wejściu w życie nowych przepisów regulujących rynek mediów, problemy mogłyby dotknąć także m.in. „Newsweeka”, „Fakt”, portale Onet.pl i Interia.pl oraz dwie najpopularniejsze rozgłośnie radiowe w kraju: RMF FM i Radio ZET. Inny rozmówca „Super Expressu” z PiS – poseł Stefan Godzic – przyznał, że obawia się „ogromnych protestów” ze strony mediów, zwłaszcza stacji TVN, należącej do amerykańskiej firmy medialnej Scripps. – Nie wiadomo, jak to wszystko by się zakończyło – ocenił.

Na temat dekoncentracji mediów w jednym z wywiadów wypowiadał się także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pytany o najbliższe plany jego ugrupowania, prezes PiS stwierdził, że jego partia podejmuje obecnie „ogromną ilość działań” w ramach dobrej zmiany. – Jeśli chodzi o takie duże reformy, to z całą pewnością przed nami stoi kwestia dekoncentracji mediów. Też będzie na pewno bardzo silny opór – mówił.