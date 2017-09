Ponad 2 tysiące odwołanych lotów, również z Polski. Ryanair publikuje listę

Galeria:

Odwołane loty Ryanair

Według opublikowanej na oficjalnej stronie linii lotniczych listy odwołanych rejsów, Ryanair nie zrealizuje w okresie od 20 września do 28 października blisko 2000 lotów, w tym około 100 lotów z lub do niektórych polskich lotnisk, między innymi w Modlinie, Poznaniu i Krakowie.

Powodem zamieszania są zaległości linii w przyznawaniu urlopów pracowniczych. Bez uregulowania tej kwestii linia, nie miałaby zezwolenia na wprowadzenie nowego kalendarza lotów. Według BBC, firma wprowadza zmiany w roku urlopowym: do tej pory okres, kiedy można było się ubiegać o urlop, trwał od kwietnia do marca. Dzięki zmianie, pracownicy będą uprawnieni, by starać się o wypoczynek już od stycznia. Pozostaje jednak mnóstwo zaległych urlopów, które firma musi przyznać przed rozpoczęciem nowego kalendarza, więc zatrudnieni w Ryanair zaczęli otrzymywać je teraz. Ponadto, przypuszcza się, że linie zmagają się z brakami w kadrach – piloci chętnie przechodzą do konkurencyjnej Norwegian, oferującej umowę o pracę oraz lepsze zarobki.

Pasażerowie, którzy zakupili wcześniej bilety, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości podróży, co gwarantują im przepisy Unii Europejskiej, dotyczące połączeń lotniczych.