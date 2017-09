Kaczyński: Są w PiS ludzie, którzy uważają, że jest dobrze i zawsze będzie. To niebezpieczne

W wywiadzie, który ukaże się w poniedziałkowym wydaniu „Sieci Prawdy” prezes PiS Jarosław Kaczyński studził emocje w swoim obozie politycznym. Jego zdaniem nie należy przykładać wielkiej wagi do badań opinii. „Z najnowszych sondaży oczywiście się cieszymy, ale zdajemy sobie sprawę, że naprawdę ważne są wyniki wyborów. Dziś z badań opinii publicznej wynika, że wygralibyśmy wybory z dużą łatwością, ale to nie oznacza, że jeśli będziemy popełniali błędy, jeśli nie będziemy ciężko pracowali, a jedynie «w polu leżeli», to na pewno wygramy. Może być różnie” – zwracał uwagę.

Zdaniem Kaczyńskiego o takich podstawowych prawdach warto pamiętać. Sam zauważa w PiS ludzi, którzy zdają się tego nie dostrzegać. „Uważają, że jest dobrze i będzie już zawsze dobrze” – mówił. „To niebezpieczne myślenie” – dodawał. „Sondaże rzeczywiście są dobre – bo gospodarka szybko się rozwija, dotrzymujemy przyrzeczeń, w wielu miejscach sytuacja się poprawia – ale podtrzymuję to, co mówiłem w czasach, gdy nasze wyniki były gorsze: do sondaży nie należy przywiązywać nadmiernej wagi” – mówił.

Sondaż z 21 września

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie portalu se.pl oraz NOWA TV w dniach 20–21.09 2017 roku na próbie 1078 dorosłych Polaków. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazło się sześć partii. Liderem nadal zostaje Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego popiera 36 proc. badanych. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska. Wyniki sondażu wskazują, że ugrupowanie Grzegorza Schetyny może liczyć na 22 proc. poparcia.