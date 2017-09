Wizz Air likwiduje kilka połączeń lotniczych z Polski. Zmiany już od października

Z systemu rezerwacji biletów, który jest dostępny na internetowej stronie przewoźnika wynika, że z siatki połączeń znikną loty z trzech polskich miast. 28 października samolot linii lotniczych Wizz Air po raz ostatni poleci z Katowic do Belfastu. Klika dni później odbędzie się ostatni lot ze Śląska do Maastricht Aachen oraz Paryża Beauvais.

Port lotniczy Olsztyn-Mazury poinformował na swoim profilu na Facebooku, że od 8 listopada (jednak z zachowaniem rejsów w okresie Bożego Narodzenia) loty na trasie Olsztyn - Oslo zostają odwołane. Powodem takiej decyzji przewoźnika jest małe zainteresowanie pasażerów tym kierunkiem lotu. Przedstawiciele lotniska w Olsztynie podkreślili, że kontynuują rozmowy z przewoźnikiem na temat przywrócenia połączeń do Oslo w sezonie letnim 2018 roku.

To nie wszystkie zmiany. Listopad to ostatni miesiąc, w którym można będzie polecieć z Warszawy do Bristolu oraz z Gdańska do Charleroi. We wszystkich przypadkach przewoźnik tłumaczy, że połączenia będą zlikwidowane, ponieważ są mało rentowne.