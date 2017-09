500 plus dla emerytów. Minister zdradził, kiedy może ruszyć program

– W przyszłym roku może zapaść decyzja w sprawie dodatku dla emerytów 500 plus i program mógłby wtedy ruszyć, jeśli rząd uzna, że są na to środki – przekazał. Decyzja o pomocy finansowej dla seniorów jest uzależniona od finansów publicznych, a głównie od kosztów związanych z wcześniejszym wiekiem emerytalnym.

Henryk Kowalczyk poinformował, że wnioski o przejście na emeryturę na nowych zasadach złożyła połowa z 330 tysięcy osób uprawnionych. Stwierdził jednak, że na razie nie wiadomo, „ile z tych osób rzeczywiście przejdzie na emeryturę”. – Zobaczymy, jak one się zrealizują, bo wiem emerytalny jest przywilejem, a nie obowiązkiem – podkreślił.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zaznaczył, że wysokość dodatku 500 plus dla emerytów, będzie zależała od wolnych środków. Jak mówił, jeżeli okaże się, że 100 procent osób uprawnionych zdecyduje się na przejście na emeryturę, to nie będzie programu 500 plus. – Ale 100 proc. nie będzie. To będzie (...) 70 proc. – tłumaczył.

Świadczenie finansowe miałoby być wypłacane emerytom i rencistom od 2018 roku. Otrzymywaliby je co roku, a nie co miesiąc. – Widać, że po wprowadzeniu 500 plus rodziny robią lepsze zakupy, bo ich sytuacja finansowa poprawiła się, a osoby starsze liczą każdy grosz. W wielu rozmowach z emerytami, którzy dostają najniższe świadczenia, przewija się wątek, że taki jednorazowy zastrzyk finansowy pozwoliłby im na niewielkie inwestycje, zrobienie remontu, zakup sprzętu, bo na bieżąco nie są w stanie oszczędzać – tłumaczyła w sierpniu Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. Jak dodawała, chodzi o „wstępny projekt, jeszcze przed konsultacjami”.