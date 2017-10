„Łowca nastolatek” z Trójmiasta z kolejnymi zarzutami. Łącznie Krystian W. ma ich ponad 50

W nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku sprawie przeciwko Krystianowi W. i innym podejrzanym, na podstawie zebranego materiał dowodowego prokurator przedstawił Krystianowi W. dziewięć kolejnych zarzutów, w tym:

siedem zarzutów dotyczy czynów oszustwa oraz usiłowania oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych, w tym między innymi w celu uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia pojazdu, celowo doprowadzał do kolizji drogowych, wprowadzał w błąd przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych co do okoliczności zdarzeń i powstałych w jego wyniku uszkodzeń, to jest popełnienie czynów: z art. 298 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 298 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. wz. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 298 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. (czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności).

jeden zarzut dotyczy czynu składania fałszywych zeznań w toku postępowania o wykroczenie, to jest czynu z art. 233 § 1 k.k (za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności).

jeden zarzut dotyczy czynu udzielenia osobie małoletniej substancji psychoaktywnej, to jest czynu z art. 58 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności).

Podejrzany przesłuchany w dniu 12 października nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów oraz odmówił złożenia wyjaśnień. W toku postępowania, do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 51 przestępstw na szkodę 27 osób pokrzywdzonych, szkodę banku, Skarbu Państwa oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Wcześniejsze zarzuty jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie między innymi dotyczyły przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi pokrzywdzonymi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych, posiadania substancji psychotropowych, wyłudzenia kredytu i pożyczki, ukrycia dokumentu.

Zarzucone podejrzanemu czyny miały miejsce w latach 2008 - 2015 na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa, Władysławowa. Podejrzany przebywa w areszcie.

W sprawie tej, na wcześniejszym etapie zarzuty popełnienia czynów o charakterze seksualnym prokurator przedstawił Marcinowi T. Nadto po jednym zarzucie usłyszało trzech innych mężczyzn. Zarzuty dotyczyły podżegania pokrzywdzonych do składania fałszywych zeznań, podejmowania działań zmierzających do utrudniania postępowania oraz doprowadzenia małoletniej poniżej 15 roku do obcowania płciowego.

