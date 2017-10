„Fatalnie to zabrzmiało”. Bukiel przeprasza za słowa o Jandzie, prostytutkach i Chrystusie

– Czuję, że polityka zakrada się do protestu, ale jak przychodzi do mnie aktorka i mówi, że nas popiera, to co, mam ją wygonić? Jako człowiek kulturalny mówię, że dziękuję za poparcie – mówił szef OZZL Krzysztof Bukiel. Pytany o to, czy nie przeszkadza mu, że popierająca protest Krystyna Janda uczestniczyła wcześniej w „czarnym proteście” zaznaczył, że owszem, jednak jest „człowiekiem normalnym i po ludzku dziękuje jej, że przyszła”. – Do Chrystusa prostytutki też przychodziły i to nie oznacza, że Pan Jezus był złym człowiekiem – stwierdził.

