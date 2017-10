Ashton Kutcher i znana polska aktorka. Przestępcy podszywali się pod gwiazdy

Jak informuje łódzka policja, przestępstw dokonywała para 30-latków, która wpadła w ręce policji 12 października 2017 roku. Chwilę wcześniej oszuści nadali paczkę z podróbkami do jednego ze swoich kontrahentów. Jak się okazało para zaopatrywała się m.in. w tanie żarówki i żarniki z Chin, które przepakowywano w oryginalne opakowania znanych marek. Sfabrykowane produkty sprzedawane były po zawyżonej cenie jako wyroby oryginalne. Ponadto, małżeństwo handlowało również podrobionymi zegarkami i biżuterią.

Aby, utrudnić swoją identyfikację, 30-latkowie posługiwali się dowodami osobistymi z wizerunkami znanych osób ze świata mediów. TVN24 podaje, że chodzi o hollywoodzkiego aktora Ashtona Kutchera i jedną z polskich aktorek. Ich zdjęcia zostały naklejone na dowody. Podrobione w ten sposób dokumenty wykorzystywane były do założenia kont bankowych, na które wpływały pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży podróbek za pośrednictwem portali aukcyjnych. Jak ustalili policjanci, podejrzani zajmowali się również sprzedażą zegarków z podrobionymi znakami towarowymi oraz biżuterią. W celu wypłaty pieniędzy wpływających na konta bankowe używali peruk i ciemnych okularów.

W trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanych funkcjonariusze odnaleźli blisko 200 sztuk żarników samochodowych oraz opakowania opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi i naklejki z nazwami oryginalnych marek. Ponadto zabezpieczonych zostało około 172 sztuk podrobionych zegarków i dokumentacja świadcząca o prowadzeniu przestępczego procederu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że para mogła oszukać inne osoby na łączną kwotę nawet do 250 000 złotych. Przestępczy duet otrzymał zarzuty dotyczące używania podrobionych dokumentów, usiłowania nielegalnego wprowadzenia do obrotu wyrobów z zastrzeżonymi znakami towarowymi oraz oszustwa. Grozi za to kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.