PiS szykuje rewolucję w eurowyborach? „Polska jednym okręgiem wyborczym”

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk w rozmowie z Onetem przyznał, że słyszał coś na ten temat, ale niewiele może powiedzieć, ponieważ nie ma pełnej wiedzy. Według portalu, po zmianach okręgiem wyborczym miałaby być cała Polska, co oznaczałoby prawdziwą rewolucję.

Onet podkreśla, że taka ordynacja wiązałaby się z przejęciem pełnej kontroli kierownictw partii nad tym, kto otrzymuje mandat w Parlamencie Europejskim.

Portal przypomina też, że Jarosław Kaczyński ma swoje złe doświadczenia z ordynacją do Parlamentu Europejskiego. W 2009 r. na pierwszym miejscu pomorskiej listy PiS do PE umieścił Hannę Foltyn-Kubicką. Mandat zgarnął jednak startujący z piątego miejsca Tadeusz Cymański.

Kaczyński o uczciwości wyborów

Ostatnio prezes PiS wystąpił podczas spotkania klubów „Gazety Polskiej”. Jarosław Kaczyński mówił m.in. o konieczności zmian w mediach oraz zdradził szczegóły dotyczące nowej ordynacji wyborczej.

– Chcemy podjąć sprawę ordynacji wyborczej, zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych i innych wyborach. I to zarówno jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia o technicznym charakterze, które już proponowaliśmy w poprzednich kadencjach, które były odrzucane przez ówczesną większość, a których celem jest zabezpieczenie wyborów przed fałszowaniem. Przezroczysta urna, kamery internetowe w każdym lokalu wyborczym i podczas głosowania i liczenia głosów to na pewno jest dobry pomysł. Nowe zasady odnoszące się do drukowania kart, nowe zasady dotyczące okresu i sposobu ich przechowywania, a także ich produkcji, bo tutaj też było dużo bałaganu i takich sytuacji, które zagrażały uczciwości wyborów – podkreślał lider partii rządzącej.

