Były dziekan skazany. Wykorzystywał studentów do pracy na prywatnej posesji

2 lata więzienia w zawieszeniu – to wyrok wobec byłego dziekana jednego z wydziałów Politechniki Częstochowskiej. Odpowiadał on za wyłudzenie z uczelni pieniędzy za rzekomą pracę brata w tym samym wydziale i wykorzystywanie studentów do prac porządkowych przy prywatnej posesji.