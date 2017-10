Prof. Staniszkis: Wspierałam PiS i popełniłam błąd

–To jest też kwestia stylu. Kiedy patrzę na te uśmiechy Dudy, jego samozadowolenie, jego niszczące działania, to, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest tragiczne – tłumaczyła prof. Staniszkis Jak podkreśliła, działający TK powinien punktować to, co się dzieje i pokazywać naruszania konstytucji. – A ten system przestał działać – wskazała socjolog.

– Jestem wolnym człowiekiem, na emeryturze, nie mam żadnej funkcji politycznej i uważam, że mam prawo powiedzieć: tak, popełniłam błąd popierając PiS – przyznała prof. Staniszkis, która w przeszłości intensywnie angażowała się w ruch wsparcia Prawa i Sprawiedliwości. Socjolog oceniła, że PiS niszczy demokrację posługując się jej instytucjami, co wielokrotnie zdarzało się w historii. – Nie zmierza to w stronę faszyzmu –zaznaczyła jednak prof. Staniszkis.