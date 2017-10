Pawłowicz o spotkaniu Duda - Kaczyński. „Odbijanie naszej piłeczki trwa, a czas ucieka”

Jeszcze przed rozmową prezydenta z prezesem PiS polityk oceniła na Facebooku, że Pałac Namiestnikowski oczekuje, „by zwycięzcy wyborów wyłączyli się ze swego obiecanego wyborcom reformowania wymiaru sprawiedliwości”. Wskazała przy tym, że prezes PiS „oczekuje czegoś innego” i jest to tożsame z tym, czego oczekują od PiS-u polscy wyborcy. Po spotkaniu, w trakcie którego nie doszło do przełomu w rozmowach, polityk skomentowała: „Odbijanie naszej piłeczki trwa, a czas ucieka.”..

Przypomnijmy, że w piątek po południu odbyła się kolejna rozmowa prezesa PiS z prezydentem Andrzejem Dudą, której głównym tematem były przygotowane przez prezydenta ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zgłoszone do nich przez PiS poprawki. – Prezydent Andrzej Duda przedstawił na piśmie uwagi do poprawek przedstawionych przez PiS. Co do niektórych prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia, co do niektórych nie – komentował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński podczas konferencji prasowej po spotkaniu Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim. Reprezentująca PiS Beata Mazurek oceniła, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu może dojść do kolejnego.