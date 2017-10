Znany ekspert od wizerunku politycznego z zarzutami za pornografię dziecięcą

Informację o zatrzymaniu Piotra T. podało w niedzielę 22 października Radio ZET. Dziennikarz stacji Mariusz Gierszewski pisał na Twitterze, że T. miał zostać zatrzymany w sobotę wieczorem na zlecenie prokuratury. Zatrzymanie w rozmowie z portalem Fakt24 potwierdził Marcin Sadu, rzecznik prokuratury Warszawa-Praga. – Zatrzymano go w związku ze zdarzeniami z 2015 r. Chodzi o rozpowszechnianie i posiadanie pornografii z udziałem małoletnich. Czynności nadal trwają – mówił dla Fakt24.

Więcej informacji w tej sprawie rzecznik prokuratury Warszawa-Praga ujawnił na antenie TVN24. Poinformował, że podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. – Prokurator przedstawił Piotrowi T. zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 202, paragraf 3 kodeku karnego polegającego na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, ale także treści pornograficznych z udziałem zwierząt, jak również z użyciem przemocy – dodał prok. Saduś. Według TVN24, w poniedziałek 23 października prokuratura ma zdecydować, czy wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Wirtualna Polska przypomina, że sprawa ma związek z przeszukaniem w firmie eksperta od wizerunku, które miało miało miejsce ponad dwa lata temu. Działania śledczych przeprowadzono w ramach akcji służb przeciwko pedofilom. Zdaniem WP, Piotr T. został zatrzymany dopiero ponad dwa lata po przeszukaniu, ponieważ dopiero teraz prokuratura otrzymała opinię biegłego w zakresie informatyki, który badał komputer eksperta od wizerunku politycznego.

Piotr T. jako specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego doradzał wielu polskim politykom. W latach 90. pracował m.in. dla Mariana Krzaklewskiego, później dla Andrzeja Leppera. T. był także konsultantem Janusza Palikota, a przez pewien czas członkiem jego partii.