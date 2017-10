Były prezydent Ukrainy mówił o UPA, Banderze i AK. Jest reakcja IPN

W rozmowie z radiem RMF FM były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko stwierdził, że „niesprawiedliwe jest twierdzenie, iż Armia Krajowa to wyłącznie anioły, a UPA to wyłącznie diabły” . – Tak jak dla Polaków bohaterem jest Armia Krajowa, tak dla Ukraińców bohaterem jest UPA – ocenił. Według Juszczenki Stepan Bandera, którego odznaczył tytułem bohatera Ukrainy w swojej działalności inspirował się polityką prowadzoną przez Józefa Piłsudskiego.

Do słów byłego prezydenta odniósł się Instytut Pamięci Narodowej. Według IPN „wypowiedź byłego prezydenta Ukrainy jest niestosowna i niezgodna z prawdą historyczną” . „Cele polityczne i stosowane metody, stawiają AK i UPA w bardzo odległych od siebie miejscach” – napisano w oświadczeniu Instytutu, do którego dotarł reporter RMF FM. Z kolei prezes IPN Jarosław Szarek ocenił, że słowa Juszczenki to skandaliczne zakłamywanie historii. – Uważamy tę wypowiedź za skandaliczną, niemającą żadnego potwierdzenia w aktach. Wiemy, czym obciążona jest działalność UPA - to jest co najmniej 130 tys. ofiar wśród ludności cywilnej – zaznaczył.