Odebrali Mustanga pijanemu kierowcy. Teraz zasili policyjną flotę

Nietypowa historia sportowego auta wkrótce doczeka się oficjalnego finału. Ford Mustang, którego służby – na mocy sądu – odebrały nietrzeźwemu kierowcy zostanie włączony do policyjnej floty. W najbliższych dniach mazowieccy policjanci zaprezentują go oficjalnie – teraz samochód ma rozpocząć służbę w jednej z jednostek policji na terenie Mazowsza.

To pierwsza taka sytuacja w Polsce, gdy właśnie ten luksusowy model auta trafił do dyspozycji polskich funkcjonariuszy.

Jak wyjaśniła podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, decyzję o wykorzystaniu pojazdu do służby poprzedziła szczegółowa analiza jego stanu technicznego oraz aktualnych potrzeb jednostki. W przeszłości do policyjnej floty trafiały już inne samochody różnych marek, skonfiskowane w podobnych okolicznościach.

Mustang zmienia barwy na policyjne

W nadchodzącym tygodniu przemalowany w policyjne barwy Mustang ma zostać oficjalnie zaprezentowany. Podczas wydarzenia funkcjonariusze ujawnią, w której komendzie pojazd będzie wykorzystywany oraz jakie dokładnie będzie miał zadania.

Policja podkreśla, że samochód jest w pełni sprawny i przygotowany do służby.

Plotki o wypadku zdementowane. Funkcjonariusze opublikowali oświadczenie

Po sieci w ostatnich dniach krążyły informacje, że policyjny Mustang miał już uczestniczyć w wypadku drogowym. Funkcjonariusze stanowczo zaprzeczyli tym doniesieniom i opublikowali w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.

Zapewnili, że pojazd nie został uszkodzony i nadal jest w doskonałym stanie technicznym. Przy okazji policja przypomniała, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może zakończyć się nie tylko utratą prawa jazdy, ale również samochodu.

Ford Mustang. Legenda amerykańskiej motoryzacji

Ford Mustang to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów sportowych na świecie. Model jest produkowany nieprzerwanie od 1964 roku i od dekad pozostaje symbolem amerykańskiej, luksusowej motoryzacji.

Najnowsza, siódma generacja auta w wersji wyposażonej w ośmiocylindrowy silnik osiąga moc blisko 500 koni mechanicznych.

Ogromną popularność Mustang zdobył także dzięki popkulturze. Jednym z najbardziej znanych momentów w historii kina jest pościg z filmu „Bullitt” z 1968 roku, w którym za kierownicą Mustanga zasiadał Steve McQueen.

