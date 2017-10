Prawicowy publicysta: Poparcie dla Andrzeja Dudy bierze się z polecenia bezpieki

W ocenie dr Targalskiego nie będzie żadnych reform sądownictwa. – Dowodem tego, że miałem rację i moja analiza była słuszna, jest fakt, że PiS się właśnie wycofał z ustawy dekoncentracyjnej odnośnie mediów, czyli media pozostaną niemieckie – powiedział w rozmowie z portalem Fronda.pl.

Zapytany o powodów, dla którego Andrzej Duda pozostaje liderem wszystkich sondaży zaufania do polityków, dr Targalski odparł, że „poparcie dla Andrzeja Dudy bierze się z polecenia bezpieki” . – Dziwię się, że bezpieka tak nisko licytuje, bo mogliby np. napisać, że 120 proc. popiera prezydenta, zwłaszcza kiedy prezydent uniemożliwia reformę sądownictwa. Przypominam też o losie aneksu WSI, rezygnacja z publikacji aneksu to też jest kolejne osiągnięcie Andrzeja Dudy i kolejny dowód kapitulacji PiS-u w imię jedności wymaganej przez wyborców, bo to wyborcy PiS-u chcą jedności. No to ją mają i zaraz się będą śmiali baranim głosem – powiedział.

W ocenie publicysty PiS skapitulował, prezydent Andrzej Duda wygrał i umocnił swoją pozycję strażnika systemu. W związku z tym z dnia na dzień cena zachowania jedności będzie rosła i kapitulacja będzie coraz większa na wszystkich możliwych płaszczyznach tłumaczył Targalski. Według publicyty wyborcy chcą jedności, dlatego PiS chce zgody na wszelkich szczeblach władzy.