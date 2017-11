Chcą żałoby narodowej w dniu rewolucji październikowej. Prezydent otrzymał list

„Komunizm, którego jednym z najkrwawszych przejawów była rewolucja październikowa, jest zbrodniczą ideologią, wyrastającą z zazdrości i zawiści” – piszą członkowie stowarzyszenia. Zaznaczają, że prezydent Andrzej Duda „niejednokrotnie głosił przywiązanie do funkcjonalnej wizji społeczeństwa” i „narodu, w którym wszyscy się dopełniamy i potrzebujemy siebie nawzajem”. „Wizja ta jest bliska i nam, a w opozycji do takowej zawsze stał komunizm odwołujący się do konfliktu klas” – czytamy.

Członkowie stowarzyszenia piszą, że „ideologia komunistyczna przyniosła światu ogrom tragedii i cierpienia, podważając fundamentalne prawa osoby ludzkiej, takie jak prawo do życia, własności i wolności”. Uzasadniają, że wprowadzenie żałoby narodowej w tym dniu, stanowiło będzie hołd dla ofiar, znak pamięci oraz lekcję historii dla młodych. Zaznaczono, że żałoba miałaby charakter jednorazowy.