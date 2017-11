Witek: Mamy przeświadczenie, że poprzednie wybory samorządowe w dużej mierze były zmanipulowane

Elżbieta Witek z KPRM stwierdziła, że kampania wyborcza przed wyborami do samorządów ruszyła stanowczo za wcześnie. PiS zamierza wprowadzić jeszcze nową ordynację wyborczą, a zanim do tego dojdzie, chce też zakończyć temat reformy sądownictwa. – Nie wiemy jeszcze, co się będzie działo, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą – mówiła w TVP Info.

W swoim telewizyjnym wystąpieniu Witek poruszyła także kwestie technicznych zmian w sposobie przeprowadzania wyborów. – Prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że te wybory muszą być bardzo mocno kontrolowane, stąd te przezroczyste urny, stąd te kamery, ponieważ mamy przeświadczenie, że poprzednie wybory samorządowe w dużej mierze były zmanipulowane. Ja sama miałam takie przypadki, sądy, niestety, odrzucały nasze skargi na to, że były nieprawidłowości w komisjach wyborczych – mówiła.

Jeśli chodzi o przezroczyste urny wyborcze, to warto przypomnieć, że nie decydował wcale o tym obecny rząd, ale jeszcze poprzedni – właśnie przez wzgląd na medialną burzę wywołaną przez ówczesną opozycję.