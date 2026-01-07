Tusk ujawnia, co dzieje się z Polakami w Niemczech. Sensacyjne dane!

Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wymowne nagranie. „Ludzie głosują nogami!” – podkreślił szef polskiego rządu. W krótkim filmiku wyjaśnił, co dokładnie ma na myśli.

Donald Tusk o głosowaniu nogami. Wymowne nagranie

– Ludzie głosują nogami. Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie. To właśnie w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania "foot voting", kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wielkiej Brytanii do Polski – tłumaczył premier.

Według danych brytyjskiego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku do Wielkiej Brytanii wyjechało 7 tys. Polaków, a 25 tys. wróciło do ojczystego kraju. Łączna liczba Polaków w Wielkiej Brytanii spadła do ok. 750 tys. i nadal maleje.

Polityk dodał, że „podobne zjawisko ma miejsce w Niemczech, gdzie tysiące Polek i Polaków decyduje się na powrót”. Przy okazji Donald Tusk nawiązał do głośnej publikacji tygodnika „Der Spiegel”, której autorzy stwierdzili, że „Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków, ponieważ ich ojczyzna jest krajem znacznie bardziej atrakcyjnym”.

Polacy już nie wyjeżdżają do Niemiec. Tusk komentuje

Dziennikarze poinformowali, że Federalny Urząd Statystyczny odnotował zmianę trendu w 2024 r.: po raz pierwszy od około 25 lat więcej Polaków opuszcza Niemcy niż imigruje z Polski.

Następnie dodali, że „Niemcy od lat działały jak magnes na swoich wschodnich sąsiadów, w tym na Polskę, ze względów gospodarczych, jednak aktualnie jest to już przeszłość”. „Atrakcyjność Polski rośnie, a słabość niemieckiej gospodarki staje się coraz bardziej odczuwalna. Niemcy już nie są ziemią obiecaną” – podkreślili.

Do tych danych odniósł się Donald Tusk. – Dlatego tysiące Polek i Polaków wraca z Niemiec do Polski. To jest po raz pierwszy w naszej historii, kiedy dużo więcej Polek i Polaków wraca z Niemiec do Polski niż wyjeżdża z Polski do Niemiec – stwierdził premier.

